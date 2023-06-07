Vatandaştan Tatar’a: Döviz kurlarını görmüyor musun?

Türk Lirası’nın deyim yerindeyse yerle bir olduğu, döviz kurlarında ciddi yükselişin yaşandığı bugün, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın sosyal medya paylaşımları, yurttaşların tepkisine neden oldu.

Birçok yurttaş, Tatar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların altına yorum yaparak döviz kurlarındaki artışa karşın ne yapacağını sordu, halkın alım gücünün eridiğini vurguladı.