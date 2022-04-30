Vancoppenolle’nin ölüm sebebi kalp krizi
Polis, Mağusa’da, 26 Nisan’da otel odasında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Francois Carlos Vancoppenole’nin otopsi sonucunu açıkladı.
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Polis, Mağusa’da, 26 Nisan’da otel odasında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Francois Carlos Vancoppenole’nin otopsi sonucunu açıkladı.
Polis açıklamasına göre, Vancoppenolle’nin otopsisinde, ölüm sebebi “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak belirlendi. Soruşturma sürüyor.
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