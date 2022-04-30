Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Vancoppenolle’nin ölüm sebebi kalp krizi
Vancoppenolle’nin ölüm sebebi kalp krizi

Vancoppenolle’nin ölüm sebebi kalp krizi

Polis, Mağusa’da, 26 Nisan’da otel odasında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Francois Carlos Vancoppenole’nin  otopsi sonucunu açıkladı.

A+A-

Polis, Mağusa’da, 26 Nisan’da otel odasında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Francois Carlos Vancoppenole’nin  otopsi sonucunu açıkladı.

Polis açıklamasına göre,  Vancoppenolle’nin  otopsisinde, ölüm sebebi “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Bu haber toplam 122 defa okunmuştur
Etiketler :