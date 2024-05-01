"Valizinde metal öğütücü tespit edildi"

Ercan Havalimanında x-ray cihazından geçerken içerisinde uyuşturucu olan metal öğütücü tespit edilen zanlı U.C.B tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede

olayın detaylarını aktardı. Polis, 30 Nisan 2024 tarihinde saat 20.15 sıralarında Ercan Havalimanı'nda, giden yolcu salonu girişinde bulunan x-ray cihazından

geçmekte olan zanlının valizinde metal öğütücü tespit edildiğini

söyledi.

Polis, zanlının valizinde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet metal öğütücü ve sarma sigara kağıdı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, emarelerin analize gönderileceğini ifade etti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlını 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının

2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.