Sigarasında uyuşturucu da tespit edildi, tutuklandı
Lefkoşa’da dün gece polis şüpheli gördüğü P.B’nin üzerinde arama yaptı, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu.
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Lefkoşa’da dün gece polis şüpheli gördüğü P.B’nin üzerinde arama yaptı, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu.
26 yaşındaki P.B tutuklandı, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.
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Etiketler : polis, uyuşturucu