Uyuşturucuyla yakalandı, suçunu itiraf etti

Mağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda kullanımında bulunan araçta uyuşturucu madde tespit edilen zanlı S.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, 8 Ocak saat 14:45’te Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerindeki Erülkü Çemberi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Mağusa’da sakin zanlı 37 yaşındaki S.Y kullanımındaki araç içerisinde ve zanlının üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ayrıca söz konusu maddeleri almış olduğu kişiyi itiraf ettiğini ve bu kişinin arandığını belirtti. Polis alınan gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca aranan bir kişi olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.