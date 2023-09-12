Uyuşturucuya 2 yıl hapis!

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Fevzi Ballı hakkındaki dava bugün karara bağlandı, sanık 2 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Barkın, 17 Nisan 2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Fevzi Ballı’nın ikametgâhında yapılan aramada, 152 adet uyuşturucu hap, 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü bulunarak emare alındığını söyledi.

“Uyuşturucu suçları yaygınlaşıyor”

Sanığın soruşturma amaçlı tutuklu kaldıktan sonra 27 Nisan 2023 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirten Yargıç Barkın, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına işaret ederek bu tür suçları işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yargıç Barkın, sanığı oy birliği ile 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.