Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

Girne’de gerçekleştirilen Kırık Kalıp Operasyonu’nda 2 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan K.H hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı, davaları görüşülünceye kadar 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli polis memuru Mert Osmanlılar mahkemede bilgi verdi.

Osmanlılar, 11 Ocak’ta Lapta’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kırık Kalıp Operasyonu kapsamında zanlının kaldığı evde arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada 1 kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyleyen polis, zanlının tutuklandığını, ele geçirilen maddenin emare olarak alındığını dile getirdi.

Polis, zanlının Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını ve uzun süreli hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade ederek, yargılama aşamasında hazır olması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.