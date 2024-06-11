Uyuşturucu paketlerini araçtan attılar

Araçlarında uyuşturucu olduğu gerekçesi ile Lefkoşa’da polisin ‘dur’ ihbarına uymayan sürücü E.P., ve C.B., suçüstü tutuklandı. Polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan ve tasarruflarında bulundurdukları üç ayrı paket toplam ağırlığı 3 gram olan bonzai türü uyuşturucu maddeyi caddeye atan zanlılar tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Haziran 2024 tarihinde Alayköy’de zanlı E.T., ile aracında yolcu olarak bulunan zanlı C.B.’nin Atatürk Caddesi’ne giriş yapacakları esnada Narkotik polisini fark edip, araçla geri geri gidip, başka bir araca çarptıktan sonra caddeye çıkıp ilerlediklerini ve kaçmak isterken araçlarının durdurulduğunu belirtti.

Polis, zanlıların araçtan attıkları üç paket halinde üç gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların aracında yapılan aramada bir gram daha Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını söyledi.

Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, birlikte yaşadıkları Alayköy’deki ikametgahta yapılan aramada ikametgahın salon kısmında bulunan sehpa üzerinde yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.