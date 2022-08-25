Uyuşturucu operasyonu sırasında 15 gram hintkenevirini ağzına attı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 25 yaşındaki F.D., poşete sarılı olan yaklaşık 15 gram ağırlığındaki hintkenevirini ağzına attığı sırada tespit edildi.

Operasyonda, F.D. ile O.Ö. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 13.00 sıralarında Mağusa’da Çanakkale Bölgesinde yapılan operasyonda, O.Ö.(E-61) ve F.D.'nin(E-25) üzerlerinde arama yapıldı. Arama esnada, F.D.(E-25) tasarrufunda bulundurduğu, poşete sarılı olan yaklaşık 15 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ağzına attığı sırada tespit edildi. Bahse konu kişiler tutuklandı.