Uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı, 1 kişi daha aranıyor

Hamitköy’de alınan ihbar üzerine yapılan uyuşturucu operasyonunda satışa hazır olarak paketlenmiş hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler buldu. Olayla ilgili 6 zanlı tutuklandı. Polis, bir kişinin daha arandığını belirtirken, mahkemede söz konusu zanlılara 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı mesele ile ilgili olguları aktardı. Sakallı dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlıların “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarına yargılandığını söyledi. Polis 8 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda ZLZ 486 plakalı araç içerisinde tespit edilen 3 zanlının üzerinde, satışa hazır vaziyette Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis tasarrufların da uyuşturucu madde bulunan zanlılar ile araçta yolcu olarak bulunan diğer iki zanlının da tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Serkan Sakallı başlatılan soruşturma kapsamında bir zanlının

Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis zanlının ayrıca konu maddeler ile ilgili olarak vermiş olduğu ifadesinde söz konusu maddeleri ayni gün Taskınköy-Lefkoşa’da K. C. H.’ den aldığını belirtmesi üzerine bu zanlının da ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini ve meseleye bağlantısı olan 1 kişinin daha arandığını mahkemeye aktardı. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.