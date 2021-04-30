Uyuşturucu meselesi: 3 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan üç zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlılar M. E. O., N.E. O. ve M. O. N’nun “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Ramiz, 29 Nisan 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne, zanlı M. E. O’nun tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı yönünde bilgi geldiğini belirterek, gelen bilgi üzerine yapılan araştırmalarda zanlının Lefkoşa’da iki ayrı bölgede ikametgahının bulunduğunun ve zanlı N.E. O’nun da aynı ikametgahta kaldığının belirlendiğini kaydetti. Bir polis ekibinin aynı gün ve 12.00-13.15 saatleri arasında zanlının Kermiya’daki ikametgahında mahkeme emriyle arama yaptığını dile getiren Ramiz, arama sonucunda zanlıların tasarruflarında yaklaşık 40 gram ağılığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Yapılan detaylı aramada zanlıların tasarrufunda 26 paket şeklinde, satışa hazır halde toplamda 10 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğine dikkat çeken Ramiz, söz konusu maddelerin 500 Euro karşılığında satın alındığının itiraf edildiğini kaydetti. İki zanlının gönüllü ifade verdiği, bir zanlının ise herhangi bir ifade vermediğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığına, alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğuna, maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na gönderilmesi gerektiğine dikkati çeken Ramiz, serbest kalmaları durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.