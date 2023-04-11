Uyuşturucu ithaline 8 yıl hapis!

Ülkemize Kamerun’dan 9 buçuk kilo uyuşturucu madde ithal eden Samuel Nkongho Tanyi’nin aleyhindeki karar bugün açıklandı, sanık uyuşturucu ithal etmekten 8 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Karar duruşması, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşüldü, karar, Soytaç tarafından açıklandı.

Soytaç: “Devletin öğrenci politikasında ciddi zafiyetler var”

Yargıç Murat Soytaç, sanığın ülkeye öğrenci olarak geldiğini, eğitimini karşılamak için yeterli parası olmadığından dolayı Ercan Havaalanı’ndan 9 buçuk kilogram hint keneviri türü uyuşturucu itahl ettiğini anlattı, “Bu durum, Ercan Havalimanı’ndan ithal etmesi üniversitelerin öğrenci kabul ederken dikkate almış oldukları kriterlerle ilgili ciddi soru işaretleri doğurduğu gibi Devletin öğrenci kabul politikasında da ciddi zafiyetlere işaret etmektedir” dedi.

Soytaç, ‘üniversiteler ülkesi’ olarak iddia edilen Kıbrıs’ın kuzeyinin Ercan Havaalanı’ndan ithal edilmesinin öğrencileri ne kadar koruyabildiğimiz hususunda akıllarda ciddi soru işaretleri yarattığını da belirtti.

“Sanık, uyuşturucuyu ithal ederken değil, suç ortaklarına teslim ederken yakalandı”

Sanığın uyuşturucuyu ülkemize ithal ederken değil, uyuşturucuyu suç ortaklarına teslim etmesinin akabinde tespit edilerek yakalandığına dikkat çeken Soytaç, “Bu denli yüksek miktardaki bir uyuşturucunun herhangi bir ek tedbir alınmadan valiz içerisinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye sokulabilmesi bize en az işlenen suç kadar vahim bir tabloyu gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

“Vahim tablo bir daha yaşanmamalı”

Yargıç Murat Soytaç, bundan sonraki süreçte böylesi vahim bir tablo ile karşı karşıya kalmamak için tüm tarafların sorumluluklarımın bilinci içerisinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Soytaç şöyle devam etti:

“Meselede sanığın işlemiş olduğu suçun vahameti, suçun işleniş şekli, ithal edilen uyuşturucunun miktarının yüksek oluşunu dikkate alarak sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun buluruz. Hürriyeti bağlayıcı cezanın süresine karar verirken, işlenen suçun vahametini, suça konu uyuşturucunun miktar itibariyle çok oluşunu, miktarın fazla olmasına rağmen uyuşturucu türünün en az zararlı olarak kabul edilen hint keneviri oluşunu, sanığın suçunu kabul ederek olumlu bir tavır sergilediğini dikkate aldıktan sonra davada 9 kilo 526 gram 690 miligram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu madde ithal etmekten 8 yıl hapis cezasına mahkum ederiz."