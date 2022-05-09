Üstel: “Sürpriz olmadı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet kurma görevini verdiği UBP milletvekili Ünal Üstel gelişmeyi “sürpriz olmadı” diyerek değerlendirdi.

Üstel, “Bana inanın ve güvenen başbakan Sucuoğlu’na ve UBP milletvekili arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanı’na yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

UBP yetkili organlarından yetki almayı beklediğini de ifade eden Üstel, “alacağım yetki doğrultusunda hükümet çalışmalarına başlayacağız. Kısa bir zaman içerisinde hükümeti kuracağız” ifadelerini kullandı.

Uzun bir süredir kamuoyunda partinin en deneyimli isimlerinden biri olarak nitelendirildiğini ekleyen Üstel, “Benim için pek de bir sürpriz olmadı. Kolay bir süreç değil. Bu süreci birlikte ve dayanışma içerisinde aşacağız” dedi.

Üstel Sucuoğlu ile Tatar’ın istişarelerinin ardından kendisine bu görevin verildiğini de açıkladı.

Taçoy’un açıklamalarının sorulması üzerine ise Üstel, “Hasan bizim arkadaşımız kardeşimizdir” cevabını verdi.