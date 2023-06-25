Üstel sordu: "Halkımız neden sandığa küstü"

Başbakan Ünal Üstel, ara seçim sonucunu değerlendirdi. Üstel, “Bu seçim bize halkımızın sandığa küstüğünü ve ekonomik sıkıntıların yarattığı sorunu, bir kez daha gösterdi. Kazanan parti ve adayı kutlarım” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, bugün yapılan milletvekilliği ara seçim sonuçlarını değerlendirdi. Basın toplantısı sırasında bazı bakan ve milletvekilleri ile partililer de hazır bulundu.

Seçim sonuçlarını takip ettiği UBP Genel Merkezi’nde, aday Ali Başman ile birlikte basına açıklama yapan Ünal Üstel, bir seçimi daha geride bıraktıklarını ifade ederek, “Halkımız demokrasi örneği gösterdi, hiçbir tartışmaya mehel vermeden seçim sonuçlandı. Hayırlı olsun, kutlarım” diye konuştu.

-“Bir yıllık hükümet dönemimizde ekonomik sıkıntılar etkili olduğu halde oy kaybımız büyük değil”

Bu seçimde halkın kendilerine mesaj verdiğini, hükümette oldukları 1 yıllık süre içerisinde ekonomik sıkıntıların etkili olduğunu ifade eden Üstel, bu çerçevede yıpranmayı göze aldıklarını ancak buna rağmen oy kaybının büyük olmadığını söyledi.

“Seçmen sandığa küstü… Sebeplerine değer veriyorum”

Ekonomik sıkıntıların halkta rahatsızlık yarattığını belirten Üstel, “Seçmen sandığa küstü, en önemli mesaj budur” dedi ve UBP olarak da ortaklarla da seçim sonuçlarını değerlendireceklerini dile getirdi.

“Halkımız istikrar istiyor” diyen Üstel, “Halkımız neden sandığa küstü, sebeplerine değer veriyorum” dedi.

Başman, Özuslu’yu kutladı

Ali Başman da, seçimin demokratik ve olgun bir şekilde geçtiğini ifade ederek, seçimi kazanan CTP adayı Sami Özuslu’yu kutladı.

Hizmet amacı taşıyarak bu yola çıktıklarını ifade eden Başman, istikrarın önemli olduğunu söyledi.

Başman, “seçimde halk iradesi tam yansımadı ama halk için hayırlı olsun” ifadelerini de kullandı.

Soru üzerine Başbakan Ünal Üstel, “Hükümetin gidişatının değerlendirileceğini ama halkın sandığa küsme mesajının önemli” olduğunu söyledi.

“Yasa gözden geçirilmeli”

Üstel, “Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın gözden geçirilmesi gerektiğini de gördük” ifadelerini kullandı.