Üstel: “Polis gerekli tutuklamaları yapmıştır. Soruşturma başlattık”

“Sağlık Bakanlığı’nda tanıdıklar vardı” diyerek, karantinayı delen kişilerle ilgili Yenidüzen’in haberi üzerine, polis tarafından tutuklama ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’na göre ülkeye karantinasız ve izinsiz girişlerinden ötürü gündem olan Emre Yılmaz ile Hakan Athan’la ilgili Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla ilgili kişiler polis tarafından tutuklanarak göz altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatı üzerine Polis tarafından başlatıldığı açıklanan soruşturmada şu bilgilere ulaşıldığı açıklandı:

Cuma günü Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Ercan Havalimanı Sıhhiye Memuru tarafından aranmış ve izin belgesi olmayan iki kişinin ülkeye giriş yapmaya çalıştıkları, iki kişiden birinin kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan bir memur olarak tanıttığını ve resmi görevli olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara tarafından davetli olarak geldiğini ve kendisiyle görüşeceğini aktarmıştır.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü kesinlikle böyle bir girişe müsaade edemeyeceklerini, oradaki sıhhiye memuruna bildirmiş ve rutin işlemler ne ise onun yapılmasını talimatını vermiştir. Sıhhiye memurundan alınan ifadeye göre daha sonra ilgili kişilere PCR testleri yapılmış ve izinleri olmadığı için beklemeye alınmışlardır.

Yine Sıhhiye memurunun ifadesine göre muhaceret memurunun birisi tarafından arandığını ve geçişlerine Sıhhiye memurunun kontrolü dışında müsaade edildiği tarafımıza aktarılmıştır. İlgili kişilerin ülkeye girişleri, Sağlık Bakanlığının izni ve bilgisi dışında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Yinelemek isteriz ki ilgili kişilerin ülkeye girişlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen biz izin kesinlikle bulunmamaktadır. İlgili kişiler ve ülkeye girişlerini sağlayan kişiler hakkında Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla Polis hem tutuklama hem de geniş çapta bir tahkikat başlatmıştır.