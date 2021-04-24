Yurttaşlığı iptal edilmişti

Ercan Havaalanı’ndaki “karantina skandalı”nda ismi geçen iki kişiden biri Hakan Athan’ın 2018 yılında “usulsüz” aldığı belirlenen KKTC yurttaşlığının da iptal edildiği ortaya çıktı.

Hakhan Athan o dönemde “Girne'de tapulu 7 dairesi ile Mağusa'da arsası olduğunu ve 2015'den beri adaya gidip geldiğini” açıklayarak, yurttaşlığının iptaliyle ilgili dava açmıştı.

YENİDÜZEN’in haberiyle kamuoyunun bilgisine gelen skandalda, dün, kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan memur olarak tanıttığı söylenen kişiler, Ercan Havaalanı’ndan hiçbir karantina uygulamasına girmeden çıkış yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Emre Yılmaz ile Hakan Athan isimli kişilerin, “Muhaceret memuruna gelen telefonla sıhhiye memurunun bilgisi dışında Ercan’dan çıkış yaptığı”nı açıklarken, Muhaceret Memuru’nu kimin aradığı ise ortaya çıkmadı.

Bu yönde Sağlık Bakanlığı’nın işaret ettiği isim İçişleri Bakanı Gürkan Kara, iddiaları reddetti.

Sağlık Bakanlığı meseleyle ilgili tutuklamalar olduğunu açıkladı Polis Genel Müdürlüğü sessizliğini koruyor.

Emre Yılmaz ve Hakan Athan’ın yaptığı paylaşımda, “3200 TL karantina ücreti var bir de 14 gün kelepçe var evden çıkamıyorsun normalde ama bakanlıkta tanıdık vardı prosedürlere takılmadan girdik” ifadelerine yer verilmişti.