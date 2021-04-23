Yine bir KARANTİNA skandalı

Salgın sürecine yeni bir skandal damgasını vurdu, İstanbul’dan Ercan’a gelen bir kişi, karantina dışında tutuldu. E.Y adlı kişi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “3200 TL karantina ücreti var bir de 14 gün kelepçe var evden çıkamıyorsun normalde ama bakanlıkta tanıdık vardı prosedürlere takılmadan girdik” dedi.

YENİDÜZEN’in haberi ve ısrarlı takibi sonrasında Sağlık Bakanlığı günün ilk saatlerinde açıklama yaptı, polisin olayla ilgili tutuklama ve soruşturma başlattığını duyurdu.

İlgili kişinin kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan bir memur olarak tanıttığı ve “Muhaceret memuruna gelen telefonla sıhhiye memurunun bilgisi dışında Ercan’dan çıkış yaptığı” açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, “İlgili kişilerin ülkeye girişlerinin, Sağlık Bakanlığının izni ve bilgisi dışında gerçekleştiği anlaşılmaktadır” değerlendirmesi yaptı.

NELER OLDU?

12 saat önce İstanbul’dan Ercan Havaalanı’na uçtuğuna yönelik paylaşım yapan biri kişi, günün ilerleyen saatlerinde, bu kez Girne’deki bir restorandan fotoğraflarını yayınladı.

E.Y isimli bu kişinin paylaşımı “karantina uygulaması yok mu” sorularını akıllara getirdi.

YENİDÜZEN okurları bu paylaşımları ihbar olarak gazetemize iletti.

E.Y adlı kişi, paylaşımında, kendisine “hotelden çıkmak için izin var mı” şeklinde yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

“Abi 3200 TL karantina ücreti var bir de 14 gün kelepçe var evden çıkamıyorsun normalde ama bakanlıkta tanıdık vardı prosedürlere takılmadan girdik.”

Bakan Üstel “ Polis Gerekli Tutuklamaları Yapmıştır.. Soruşturma Başlattık”..



“Sağlık Bakanlığı’nda tanıdıklar vardı” diyerek, karantinayı delen kişilerle ilgili Yenidüzen’in haberi üzerine, polis tarafından tutuklama ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’na göre ülkeye karantinasız ve izinsiz girişlerinden ötürü gündem olan Emre Yılmaz ile Hakan Athan’la ilgili Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla ilgili kişiler polis tarafından tutuklanarak göz altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatı üzerine polis tarafından başlatıldığı açıklanan soruşturmada şu bilgilere ulaşıldığı açıklandı:

Cuma günü Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Ercan Havalimanı Sıhhiye Memuru tarafından aranmış ve izin belgesi olmayan iki kişinin ülkeye giriş yapmaya çalıştıkları, iki kişiden birinin kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan bir memur olarak tanıttığını ve resmi görevli olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara tarafından davetli olarak geldiğini ve kendisiyle görüşeceğini aktarmıştır.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü kesinlikle böyle bir girişe müsaade edemeyeceklerini, oradaki sıhhiye memuruna bildirmiş ve rutin işlemler ne ise onun yapılmasını talimatını vermiştir.

Sıhhiye memurundan alınan ifadeye göre daha sonra ilgili kişilere PCR testleri yapılmış ve izinleri olmadığı için beklemeye alınmışlardır. Yine Sıhhiye memurunun ifadesine göre muhaceret memurunun birisi tarafından arandığını ve geçişlerine Sıhhiye memurunun kontrolü dışında müsaade edildiği tarafımıza aktarılmıştır.

İlgili kişilerin ülkeye girişleri, Sağlık Bakanlığının izni ve bilgisi dışında gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Yinelemek isteriz ki ilgili kişilerin ülkeye girişlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen biz izin kesinlikle bulunmamaktadır.

İlgili kişiler ve ülkeye girişlerini sağlayan kişiler hakkında Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla Polis hem tutuklama hem de geniş çapta bir tahkikat başlatmıştır.