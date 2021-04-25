Polis açıkladı: Karantina skandalına iki tutuklama
Polis, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak karantina uygulamasını delen iki kişinin tutuklandığını açıkladı.
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Polis, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak karantina uygulamasını delen iki kişinin tutuklandığını açıkladı.
Polis açıklaması:
"23.04.2021 tarihinde saat 09:00 sıralarında Ercan Havaalanı’nda KKTC’ye giriş yapan H.A.(E-51) ve M.E.Y.(E-41), karantina uygulamasına tabi tutulmamak için görevli memura KKTC’ye bürokratik temaslarda bulunmak amacı ile geldikleri yönünde sahte beyanda bulunarak sahte davranışla kayıt temin ettikleri tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."
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