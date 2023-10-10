Üstel: “Nüfusu biliyoruz ama söyleyemem, söylenemeyen bazı sayılar var” 

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs’ın kuzeyindeki nüfusu bildiklerini ancak “söyleyemeyeceğini” ifade etti, “Söylenemeyen bazı sayılar var” dedi.

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin hazırladığı 5 yıllık kalkınma planına ilişkin “nüfusu bilmeden plan nasıl hazırlanacak?” eleştirilerine yanıt veren Üstel, “Nüfus sayımı yapmayacağız, projeksiyonla nüfusu belirleyeceğiz” dedi.

Program sunucusu Alkan’ın, “Peki şu an nüfusu biliyor musunuz?” sorusuna Üstel, “Biz nüfusu biliyoruz” dedi, “Peki kaç?” sorusuna ise “Konuşulacak rakamlar var, konuşulamayacak rakamlar var. Söylenmeyen bazı sayılar var” şeklinde yanıt verdi.

Program sunucusunun ısrarı üzerine Üstel, “Örneğin askerin saysını söyleyebilir miyim? Nüfus bütündür. Projeksiyonla planı yaparız. Mekansal adres sistemine girdikten sonra tümü ortaya çıkacak” dedi.