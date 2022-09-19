Üstel: "Gemi Marmara denizinde demirledi, kaptan telefonları kapadı, müzik dinledi"

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, 150 dolara yakıt getirecek olan gemiyle ilgili kamuoyunda daha önce bilinmeyen bilgiler paylaştı.

Genç TV'de Mustafa Alkan'ın programında açıklamalar yapan Üstel, "İhaleyi 150 dolara alan gemi, Marmara Denizinde demirledi, gelmedi. Kaptan telefonu kapadı, geminin içinde müzik dilerdi. Gemiyi bulmak için herkesi seferber ettik. Ancak gemiyi getirtebildik" dedi.

Üstel birilerinin KIB-TEK'e ucuz yakıt alınmasını engellemek için uğraştığını da ifade ederek, bu kesimlerin kimler olduğu yakın zamanda ortaya çıkacağını kaydetti.

Üstel, ihalelerle ilgili Sayıştay'ın raporunu beklediklerini de açıkladı.