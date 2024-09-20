Ustalık ve kalfalık belgesi yazılı sınavları 17 Ekim’de yapılacak
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca 17 Ekim Perşembe günü ustalık ve kalfalık belgesi yazılı sınavlarının yapılacağı bildirildi.
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Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca 17 Ekim Perşembe günü ustalık ve kalfalık belgesi yazılı sınavlarının yapılacağı bildirildi.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, yazılı sınav kayıtları 1-8 Ekim tarihleri 08.00 – 12.00 saatleri arasında Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi'nde yapılacak.
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