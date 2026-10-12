“Üretimin ekonomik karşılığını bulacağı bir düzen kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Hayvancılar Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette hayvancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Sektörle ilgili kararların hayvancılarla istişare içerisinde alınması gerektiğinin belirtildiği görüşmede, planlı üretim, maliyetlerin düşürülmesi ve genç hayvancıların desteklenmesine dikkat çekildi. Ayrıca sektörün geleceği için sürdürülebilir yapısal çözümlerin gerekliliğine işaret edilerek fiyat dengesini sağlayacak kooperatiflerin kurulmasının ve halkın uygun fiyatlı et ve süte ulaşabilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye, milletvekilleri Fide Kürşat, Filiz Besim ve Salahi Şahiner, Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Enç Yılmaz ile MYK üyesi Feriha Tel eşlik etti. Hayvancılar Birliği’nde ise Birlik Başkanı Adil Onalt ve birlik üyeleri hazır bulundu.

İncirli: Ekonomik dayanıklılığımızı sağlamak zorundayız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ziyarette yaptığı konuşmada hayvancılığın zorlu bir meslek olduğunun farkında olduklarını belirterek hayvancıları takdir ettiğini dile getirdi. Ülkede yolsuzluk ve usulsüzlüklerin arttığı bir dönemden geçildiğini, bunun ekonomiden kamusal hizmetlere kadar birçok alanı olumsuz etkilediğini ifade eden İncirli, “Halk gerçek anlamda bu yönetim anlayışının değişmesini istiyor. Biz de önümüze yolsuzlukla mücadeleyi koyduk” dedi. Kurulacak Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin ayrım gözetmeden denetim yapacağını kaydeden İncirli, yeni dönemde şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurguladı.

Hayvancılık politikalarının sektör temsilcileriyle ortak akıl temelinde şekillendirileceğinin altını çizen İncirli, “Size söz, herhangi bir konuda sizinle istişare edeceğiz. Hayvancılarla ilgili bir karar alırken hep beraber alacağız” ifadelerini kullandı. Nüfus sayımıyla ülkenin gerçek ihtiyaçlarını belirleyeceklerini söyleyen İncirli, planlı üretimin esas alınacağı ve verimli üretimin ekonomik karşılığını bulacağı bir düzen kuracaklarını belirtti. Girdi maliyetlerinin yüksekliğine de dikkat çeken İncirli, “Ekonomik dayanıklılığımızı sağlamak zorundayız” dedi.

“Geleceğe yatırım yaparken genç hayvancıların da önünü açacağız”

Hayvancılığın geleceğinin genç üreticilerin sektörde yer almasıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan İncirli, gençlerin hayvancılığa yönelmesinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. “Geleceğe yatırım yaparken genç hayvancıların da önünü açacağız” diyen İncirli, üreticinin maliyetlerini gözeten, sürdürülebilirliği sağlayan ve gençlerin üretimde kalmasını destekleyen CTP’nin çözüm önerilerini hayvancılarla paylaştı.

Onalt: Hayvancılık sektöründe sürdürülebilir ve planlı çözümlere ihtiyaç var

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, hayvancılık sektöründe sürdürülebilir ve planlı çözümlere ihtiyaç olduğunu belirterek, kooperatiflerin sağlıklı bir yönetim yapısına kavuşturulması ve fiyat dengesini sağlayacak kooperatif modellerinin oluşturulması gerektiğini söyledi. Üretim maliyetlerinin düşürülmesinin önemine dikkat çeken Onalt, kaynakların adaletli dağıtılması çağrısında bulunarak çözüm önerilerini paylaştı. Onalt, sürdürülebilir yapısal çözümler ve maliyetlerin aşağıya çekilmesiyle hem hayvancılık sektörünün rahatlayacağını hem de halkın et ve süte daha uygun fiyatlarla ulaşabileceğini ifade etti.