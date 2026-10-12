Öğrenci yurtları protokolü komitede

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan öğrenci yurtları protokolüne ilişkin onay yasa tasarısının ikinci görüşmesini tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite gündemindeki, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Yapılması, İşletilmesi ve Yönetimine İlişkin Protokolün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı'nı ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı. Tasarının ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer görüşlerini sundu. Toplantıya komite üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.