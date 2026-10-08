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Güneyde taşınmaz mal satışlarında yüzde 14'lük artış

Güneyde taşınmaz mal satışlarında yüzde 14'lük artış

Kıbrıs’ın güneyinde, bu yılın ilk 9 ayında 14 bin 969 taşınmaz mal satıldığı açıklandı.

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Kıbrıs’ın güneyinde, bu yılın ilk 9 ayında 14 bin 969 taşınmaz mal satıldığı açıklandı.

Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Tapu Dairesi’nin verilerine göre bu yılın ilk 9 ayında  geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14'lük artışla daha fazla mal satıldığını yazdı.

Haberde, ilçe bazında en fazla mal satışının Baf’ta olduğu ifade edildi.

Foto: Arşiv

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