E-Ticaret Sitelerinde Çerez Bildirimlerinin Kullanıcı Deneyimindeki Yeri

YENIDUZEN ADVERTORIAL

E-ticaret sitelerinde çerez bildirimlerinin dili ve tasarımı, alışveriş deneyimini etkiliyor. Ürünleri kapatan, seçenekleri belirsiz bırakan veya gereğinden fazla işlem gerektiren bildirimler, ziyaretçilerin siteyi kullanmasını zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle ürün sayfaları, sepet ve ödeme adımlarıyla birlikte çerez bildirimlerinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Bildirimin konumu, açıklamaların uzunluğu ve butonların yerleşimi, bu değerlendirmenin temel noktalarını oluşturuyor.

Anlaşılır Bildirimler Kullanıcıların Seçim Yapmasını Kolaylaştırıyor

Çerezlerin kullanım amacının kısa ve anlaşılır ifadelerle açıklanması, ziyaretçinin karar vermesini kolaylaştırıyor. Ayrıntılı bilgilere ayrıca ulaşılabilmesi ise ilk ekranın uzun metinlerle dolmasını önlüyor.

Kabul etme, reddetme ve tercihleri düzenleme seçeneklerinin açıkça sunulması da kullanım kolaylığını destekliyor. Ziyaretçinin istediği seçeneği bulmak için farklı ekranlarda dolaşması, alışveriş öncesinde gereksiz bir uğraş yaratabiliyor.

Çerez bildirimini mağazasının tasarımına uyarlamak isteyen ekipler, Okito üzerinden bannerın renk, metin ve yerleşimini düzenleyebiliyor. Görsel uyum sağlanırken yazıların okunabilirliği ve seçeneklerin kolay bulunabilmesi de gözetiliyor.

Mobilde Çerez Bildirimleri Ürün Bilgilerini Kapatabiliyor

Masaüstünde uygun görünen bir bildirim, telefonda ürün görsellerinin veya sepete ekleme butonunun önüne geçebiliyor. Bu nedenle farklı ekran boyutlarında yapılan kontroller, alışverişi zorlaştıran yerleşim sorunlarının belirlenmesine yardımcı oluyor.

Butonların rahatça seçilebilmesi, tercih panelinin sorunsuz açılması ve bildirim kapatıldığında sayfanın kullanılabilir kalması, mobil deneyimde incelenen başlıca ayrıntılar arasında bulunuyor.

Kullanıcılar Çerez Tercihlerini Sonradan Değiştirebilmeli

Bildirimin görünümü kadar, ziyaretçinin yaptığı seçimin sitede uygulanması da gerekiyor. Reddedilen çerez kategorileriyle ilişkili araçların bu tercihe uygun çalışması, onay sisteminin temel işlevini oluşturuyor.

Sepet işlemleri, ziyaret istatistikleri ve kişiselleştirilmiş reklamlar gibi farklı kullanım amaçlarının ayrı açıklanması, verilen iznin kapsamını anlaşılır hale getiriyor. Çerez ayarlarına kolay erişilen bir bağlantıyla yeniden ulaşılabilmesi de ziyaretçinin kararını sonradan değiştirmesine imkân tanıyor.