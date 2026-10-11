FOGEM Master Ekibi, Azerbaycan’da Kıbrıs Türk kültürünü tanıttı

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Master Ekibi, 3-7 Ekim’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı.

FOGEM’den verilen bilgiye göre, Bakü’de gerçekleştirilen halk dansları gösterilerinde sahne alan ekip, Kıbrıs Türk halk danslarının zenginliğini, geleneksel kıyafetlerini ve kültürel değerlerini Azerbaycanlı izleyicilerle buluşturdu.

Azerbaycanlı halk dansları ve perküsyon ekipleriyle aynı sahneyi paylaşan FOGEM Master Ekibi, dans ve müzik aracılığıyla iki kardeş ülke arasındaki kültürel iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Azad Folklor Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Kıbrıs Türk halkının geleneksel giysi ve halk dansları kostümlerinden oluşan bir sergi de açıldı.

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer’in açılışını yaptığı sergide, geleneksel halk giysileri ve halk dansları kostümleri Azerbaycanlı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gösteriler ve sergi aracılığıyla, Kıbrıs Türk kültürünün uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanırken, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çeşitli projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

KKTC Bakü Büyükelçiliğini de ziyaret eden FOGEM yetkilileri, kendileri için hazırlanan gezi programına da katıldı.

Ekip, bu kapsamda Bakü’nün ve Azerbaycan’ın tarihî ve turistik yerlerini ziyaret etme fırsatı buldu.