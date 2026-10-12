“Masalsı Dünya” karma resim sergisi Mağusa Bandabuliya’da açıldı

Mavi Fırça Sanat Evi’nin düzenlediği “Masalsı Dünya” karma resim sergisi, önceki akşam Mağusa Bandabuliya’da sanatseverlerle buluştu.

Mavi Fırça Sanat Evi’nden verilen bilgiye göre, küratörlüğünü Zühre Özkaraman’ın, üstlendiği sergide, 13 çocuğun 103 eseri yer aldı.

Sergide, çocukların hayal gücünü ortaya koyan resimlerin yanı sıra Kıbrıs masallarından esinlenen eserler de yer aldı. Ailelerin ve sanatseverlerin hazır bulunduğu açılışın sunuculuğunu atölye öğrencilerinden Zehranaz Güçeri üstlendi.

Sergide konuşma yapan Zühre Özkaraman, birçok sergide küratör olarak çalıştığını, fakat çocukların sergilerinde her zaman daha çok heyecanlandığını söyledi.

Öğrencilerine ve ailelerine teşekkür eden Özkaraman, Bandabuliya Sorumlusu Hüseyin Bahça, Bandabuliya personelinin birlikte çalışarak birçok güzel işe ev sahipliği yaptığını anlattı.

Yaz boyunca Zühre Özkaraman’dan ders alarak Yaratıcılığı Geliştirme ve Resim Çizme kursunu tamamlayan çocuklar, açılış öncesinde öğretmenlerinden belgelerini aldı.

Çocukların tuvale yansıyan eserleri, magnet olarak tasarlandı. Magnetlerin satışından elde edilecek tüm gelir ise, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanacak.

“Masalsı Dünya” sergisi, 17 Ekim’e kadar Gazimağusa Bandabuliya’da ziyaret edilebilecek