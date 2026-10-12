Kermiya’da uyuşturucu…  48 yaşındaki şahıs tutuklandı

Kermiya geçiş noktasında, kuzeye geçiş yapacak bir kişinin üzerinde yaklaşık 4 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Şahıs tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bugün saat 00.15 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, güneyden kuzeye geçiş yapacak olan D.M’nin (K-48) üzerinde arama yapıldı. Aramalarda tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polisi darp eden alkollü şahıslar tutuklandı

Lefkoşa’da alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık veren ve kendilerini uyaran polis memurunu darp ederek görevini yapmasını engelleyen üç kişi tutuklandı.

Ş.E. (E-42), C.E. (E-47) ve S.A.E. (E-39), dün alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bölgede devriye görevinde bulunan ve kendilerini uyaran polis memuruna küfreden şahıslar, polisi göğsünden iterek darp etti ve görevini yapmasını engelledi.

Ş.E.’nin ayrıca olay yerine gelen ve kendisini tutuklamaya çalışan başka bir polis memuruna tekme atarak darp ettiği ve görevinden men ettiği belirtildi.

Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Çevre yasasına aykırı hareket eden üç kişiye yasal işlem

Akdeniz Sahili’ndeki özel çevre koruma bölgesine arazi ve ATV araçlarıyla giren üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sahile araçla girişin yasak olduğunu belirten gerekli ikaz levhalarına rağmen üç kişinin dün kullanımlarındaki arazi ve ATV araçlarıyla söz konusu bölgeye girdikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.