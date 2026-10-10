Kıbrıs Cumhuriyeti, 2027’de Schengen’e tam katılım bekliyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikolas Ioannides, ülkenin 2027 yılında Schengen Bölgesi’ne tam üye olmasının beklendiğini açıkladı. Üyelik sürecindeki en önemli anlaşmazlık konusu ise Yeşil Hat ve geçiş noktalarında uygulanacak kontroller olduğu belirtiliyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, Ioannides, CyBC’ye yaptığı açıklamada, Schengen üyeliği için tamamlanması gereken altı teknik düzenlemenin kasım ayı başına kadar sonuçlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ioannides, çalışmaların tamamlanmasının ardından Avrupa Komisyonu’na teknik açıdan hazır olduklarının bildirileceğini belirtti.

Üyelik için oy birliği gerekiyor

Schengen’e katılım için mevcut 25 üye ülkenin tamamının onayı gerekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, bu kapsamda Lüksemburg dahil çeşitli ülkelerle diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Üyeliğin gerçekleşmesi halinde Kıbrıs Cumhuriyeti ile diğer Schengen ülkeleri arasındaki iç sınır kontrolleri kaldırılacak.

En büyük sorun Yeşil Hat

Üyelik sürecindeki temel anlaşmazlık, adanın kuzeyi ile güneyi arasındaki dokuz geçiş noktasında Schengen kurallarının nasıl uygulanacağı konusunda yaşanıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yeşil Hat’ı uluslararası sınır olarak tanımadığı için Schengen’in dijital giriş-çıkış sistemini geçiş noktalarında uygulamayacağını Avrupa Komisyonu’na bildirdi.

Bu durum, üçüncü ülke vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki bölgelere giriş yaptıktan sonra kuzeyden ayrılmaları halinde çıkış kayıtlarının nasıl tutulacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Sorunun çözümü için liman ve havalimanlarında özel kontroller yapılması veya Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) personelinin Schengen kontrollerini yürütmesi gibi seçenekler değerlendiriliyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti ayrıca teknik hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla Avusturyalı bir danışmanlık şirketinden hizmet alıyor.