“Aytışma” Sergisi çılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi, yeni eğitim yılının ilk sergisini “Aytışma / Flyting” ile açıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 19 sanatçı akademisyeni tarafından özel olarak hazırlanan sergi; 8 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Resim, heykel, seramik ve baskı resim alanlarında hazırlanan toplam 50 eseri bir araya getiren sergi, farklı sanat disiplinlerinin özgün üretimlerini aynı çatı altında buluşturacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında düzenlenen 486’ncı sergi olma özelliğini taşıyan sergi; 30 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Prof. Erdoğan Ergün: “Aytışma, farklı sanat anlayışlarının yaratıcı bir karşılaşma alanına dönüşecek”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Erdoğan Ergün, “Aytışma / Flyting” sergisinin, farklı sanat disiplinlerinde üretim yapan akademisyen sanatçıların özgün bakış açılarını bir araya getirdiğini söyledi. Sanat tarihindeki “flyting” kavramından hareketle farklı seslerin, yaklaşımların ve estetik anlayışların karşılaşmasına alan açan serginin, izleyiciyi de bu yaratıcı diyaloğun bir parçası haline getirdiğini vurgulayan Prof. Ergün, “Aytışma, sanatçıların kendi özgün dilleriyle birbirlerine seslendikleri, farklı üretim biçimlerinin yan yana gelerek yeni anlamlar oluşturduğu bir buluşma alanı sunuyor” dedi. Serginin resimden heykele, seramikten baskı resme uzanan zengin içeriğiyle sanatseverlere çok yönlü bir deneyim yaşatacağını belirten Prof. Edoğan Ergün, tüm sanatseverleri GÜNSEL Sanat Müzesi’nde bu yaratıcı karşılaşmaya tanıklık etmeye davet etti.