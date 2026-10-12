“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız - 41 Kadın-41 Hayat Sergisi" açılıyor

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız – 41 Kadın-41 Hayat” serisinin altıncı kitabı yarın açılacak sergiyle tanıtılacak.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, KÖDER ve Garanti BBVA iş birliğinde gelenekselleşen sergi açılışı yarın saat 17.00’de Saçaklı Ev’de yapılacak.

“41 Kadın - 41 Hayat Sergisi" kapsamında kitabın altıncı sayısında yer alan 41 ilham verici kadını anlatan kişisel eşyaları ve fotoğrafları yer alacak.

Etkinlik, geçmişi geleceğe taşıyarak yeni kuşaklara ilham olmayı ve kadın öykülerini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Ekingen: “Bugüne kadar 33 belgesel çektik, 31 tanesini toplumla buluşturduk”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, ilk beş serginin yoğun bir katılımla ve harika bir atmosferde geçtiğini belirterek, düzenlenecek altıncı sergiye tüm halkı davet etti.

Ekingen, bugüne kadar 33 belgesel çektiklerini, 31 tanesini toplumla buluşturduklarını, 5 kitap ve 5 sergi hazırladıklarını kaydederek, çalışmalara aralıksız devam edecekleri bilgisini paylaştı.

Kıbrıs mutfağı lezzetlerinden oluşan kokteylin der yer alacağı etkinlikte, son kitabın satışı da yapılacak.