Güneyde Mavi Dil hastalığı görüldü

Adanın güneyinde bazı küçükbaş hayvan çiftliklerinde Mavi Dil hastalığının görüldüğü açıklandı.

Haravgi gazetesi Veterinerlik Dairesi’nin açıklamasına dayanarak son vakalarda Mavi Dil virüsü serotip 4’ün (BTV-4) tespit edildiğini yazdı.

Habere göre Veterinerlik Dairesi konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, ülkede bu varyantın ilk kez tespit edilmediğini, yıllar içinde bu hastalığın virüsün farklı varyantlarıyla birlikte görüldüğünü belirtti.

Veterinerlik Dairesi açıklamasında epidemiyolojik durumun takip edildiğini ve tüm gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.