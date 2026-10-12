Mesarya Belediyesi, Korkuteli ve Dörtyol’da dere ıslah çalışmalarını tamamladı

Mesarya Belediyesi, bölgedeki altyapının güçlendirilmesi ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla Korkuteli ve Dörtyol köylerinde dere ıslah çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalarla dere yataklarının düzenlenmesi, su akışının daha sağlıklı şekilde sağlanması ve özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölge genelinde sürdürülen altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının, vatandaşların güvenliği ve yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Mesarya Belediyesi olarak, bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor, daha güvenli ve düzenli bir çevre oluşturmak için hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.