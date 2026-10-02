IQOS’tan adada yeni dönem: IQOS yeni mağazasında yerel yaratıcılıkla buluştu

Philip Morris International’ın (PMI) bilim ve teknoloji temelli dumansız ürünü IQOS, 2017 yılında ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta yetişkin tüketicilerle buluştu. Geçen dokuz yıl boyunca ise bilimsel araştırma, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki yatırımlarla desteklenen gelişim yolculuğunu sürdürdü.

IQOS, yetişkin kullanıcılarına yönelik deneyim alanlarını yeni nesil mağazacılık anlayışıyla yeniden yorumladığı konseptini hayata geçirdi. Yeni mağazanın açılışı, IQOS’un uzun yıllardır sürdürdüğü “Dumansız Ada” vizyonunun yanı sıra, faaliyet gösterdiği coğrafyanın kültürüne ve yerel değerlerine verdiği önemi ortaya koyan özel bir iş birliğine de ev sahipliği yaptı.

Yeni IQOS mağaza konsepti; yetişkin kullanıcı deneyimini merkeze alan yeni nesil tasarımı, kişiselleştirilmiş hizmet yaklaşımı ve yenilenen deneyim alanlarıyla markanın Kuzey Kıbrıs’taki yeni dönemini temsil ediyor.

“Dumansız Ada” vizyonu, adaya duyulan bağlılıkla buluşuyor

IQOS’un yolculuğunun merkezinde yer alan “Dumansız Ada” vizyonu, sigarayı bırakmayan yetişkin sigara kullanıcılarını bilim ve teknoloji temelli dumansız alternatifler konusunda bilgilendirme yaklaşımını ifade ediyor.

PMI, sigarasız bir gelecek hedefi doğrultusunda dumansız ürünlerin geliştirilmesi, bilimsel olarak değerlendirilmesi ve üretimi için bugüne kadar 14 Milyar ABD dolarının üzerinde Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi. IQOS bugün dünyanın 106 pazarında yetişkin tüketicilerle buluşuyor.

Kuzey Kıbrıs’ta 2017 yılında başlayan bu dönüşüm, yeni IQOS mağazasının açılmasıyla birlikte yalnızca yeni bir mağazacılık konseptine değil, aynı zamanda global vizyonun yerel değerlerle buluştuğu yeni bir döneme evriliyor.

Yerel değerlerden beslenen özel bir sanat çalışması

Adanın kültürel dokusunu özgün sanat diliyle yorumlayan Batu Gündal, yeni IQOS mağazası için mekana özel bir eser tasarladı. Bu topraklara ait öğeleri çağdaş bir görsel anlatımla yeniden ele alan eser, mağazanın yalnızca fonksiyonel bir perakende alanı değil, bulunduğu coğrafyayla bağ kuran bir deneyim noktası olarak tasarlanmasının da önemli bir parçası oldu.

Kuzey Kıbrıslı sanatçı Batu Gündal, IQOS 2.0 mağazası için tasarladığı ve “Island Story” adını verdiği mekana özel eserinde, bu toprakların coğrafyasından, kültüründen ve zanaat geleneğinden izleri bir araya getirerek katmanlı bir ada hikayesi anlatıyor.

Eserin detaylarında bu coğrafyanın önemli değerlerinden biri olan bakır; adanın geleneksel el sanatlarının en özgün örneklerinden Lefkara işi; Büyük Han, Bellapais ve Salamis gibi mimari yapılar ve turkuaz Akdeniz suları da çağdaş bir sanat diliyle yeniden yorumlanıyor.

Böylece Island Story, adanın doğasını, mimarisini ve zanaatlarını aynı hikayenin farklı katmanları olarak bir araya getiriyor.

Yeni IQOS mağazasının bir parçası olarak kalıcı biçimde konumlandırılan Island Story, bu yönüyle açılışa özel dekoratif bir çalışma olmanın ötesine geçiyor. Global bir marka dünyasının içerisinde Kuzey Kıbrıs’a ait özgün bir hikaye anlatıyor ve mağazanın yerel zenginliklerle kurduğu bağın sanatsal ifadesini oluşturuyor.

Geleneksel tatlara Şef Ceren Karapaşa’dan çağdaş yorum

Açılışın gastronomi ayağında ise Şef Ceren Karapaşa, geleneksel mutfakta yer etmiş tatları çağdaş tekniklerle yeniden yorumlayan bir füzyon menü hazırladı. Bu özel menü, tanıdık geleneksel lezzetleri farklı formlar ve sunumlarla davetlilerle buluşturdu.

Menüde şeftali kebabından pirohuya, molehiyadan patates köftesine, harnuptan sulu muhallebiye kadar geleneksel lezzetlerin farklı hafıza noktalarından yola çıkılarak oluşturulan yorumlar yer aldı.

Bu toprakların zenginlikleri, Batu Gündal’ın sanatında görsel bir anlatıya, Ceren Karapaşa’nın mutfağında ise çağdaş bir gastronomi deneyimine dönüştü.

Serhan Kaner: “Dumansız Ada vizyonumuz, bu adaya duyduğumuz bağlılığın da bir ifadesi”

Philip Morris International Kuzey Kıbrıs Distribütörü Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, IQOS’un 2017 yılında başlayan Kuzey Kıbrıs yolculuğunda bugün gelinen noktadan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

“2017 yılında IQOS’u Kuzey Kıbrıs’la buluşturduğumuzda önümüzde çok net bir hedefimiz vardı: sigarayı bırakmayan yetişkin kullanıcılar için bilim ve teknoloji temelli dumansız alternatiflerin erişilebilir olduğu bir ada. Bu hedef doğrultusunda attığımız her adımın merkezinde bilim, inovasyon ve uzun vadeli bir dönüşüm anlayışı yer aldı.

Ancak “Dumansız Ada” vizyonunu yalnızca ürünlerimizle tanımlamıyoruz. Bu adaya olan bağlılığımızı, onun kültürüne, değerlerine ve yaratıcı insanlarına verdiğimiz değerle de göstermek istiyoruz.

Yeni IQOS mağazamız bu nedenle bizim için yalnızca yeni bir mağaza açılışı değil, global vizyonun, yerel değerlerimizle buluşması.

Batu Gündal ve Ceren Karapaşa ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, global bir vizyonu kendi yaratıcı dilimizle buluşturuyor. Bu toprakların kültürel zenginliğini mağazamızın deneyiminin bir parçası haline getirmek istedik.

“Dumansız Ada” hedefimize bağlılığımızı sürdürürken, yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz bu coğrafyaya değer katmaya ve yerel yaratıcılığı desteklemeye de devam edeceğiz.”