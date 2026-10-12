"İlgili öğretmen okula adım atmamalı"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türk Maarif Koleji’nde (TMK) 7. sınıf öğrencilerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ölü yıkama ve kefenleme konularının anlatılmasıyla ilgili yaşanan tartışmanın ardından, ilgili öğretmenin yeniden derslere başlatılmasına tepki göstererek bugün 11.45-15.20 saatleri arasında uyarı grevi yapma kararı aldı.

Grev kapsamında TMK önünde basın açıklaması da yapan KTOEÖS Başkanı Karaoğulları, yaşananların toplumun sinir uçlarının test edilmesine neden olduğunu belirterek, Eğitim Bakanlığı’na şikayetlerle ilgili adım atma çağrısında bulundu.

Karaoğulları, protokolle okula gönderilen din öğretmeninin 1 Ekim Perşembe günü 11-12 yaşlarındaki öğrencilere soyut dini kaynakları derinlemesine anlattığını söyledi.

Öğrenci velilerinin ilgili öğretmen hakkında imza topladığını ve Eğitim Bakanlığı, okul idaresi ile sendikaya dilekçe verdiğini aktaran Karaoğulları, öğretmenin yeniden derslere başlamasına tepki gösterdi.

Karaoğulları, soruşturma kapsamında öğretmenin okula adım atmaması gerektiğini vurgulayarak, Eğitim Bakanlığı’nın şikayetler doğrultusunda gereğini yapmasını beklediklerini ifade etti.