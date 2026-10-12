Liderler görüşmesi yarın

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis yarın bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşme ara bölgede saat 15.30’da yapılacak.

Görüşmenin hazırlıkları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau da cuma günü görüştü.

Yarınki görüşme, iki liderin Kıbrıs sorununa ilişkin New York’ta gerçekleştirdikleri ayrı temasların ardından ilk görüşmeleri olacak.

Liderler son olarak 17 Eylül’de bir araya gelmişti. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, görüşmede güven yaratıcı önlemlerin, müzakere yönteminin ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların ele alındığı açıklanmıştı.

Erhürman, New York temaslarının ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gündeme getirdiği yedi güven yaratıcı önleme odaklanılması gerektiğini söylemiş; Hristodulidis’in son liderler görüşmesinde 19 yeni öneri sunduğunu belirtmişti.