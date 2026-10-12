“Çarşamba’ya kadar uzlaşı olmazsa tüm şubelerimizde iş bırakacağız”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Ömer Gedik, “iş güvenliği eksikliklerinin giderilmesi ve terfi işlemlerinin durdurulması talebiyle” eylem yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'na (El-Sen) destek belirtti.

Görüşmelerden sonuç alınamaması ve çarşamba gününe kadar uzlaşı sağlanamaması halinde tüm şubelerde iş bırakarak El-Sen'in grevine destek vereceklerini kaydeden Gedik, kendi iş yerlerindeki sorunların çözülmemesi halinde ise grev dahil tüm yasal sendikal haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

“Somut ve kalıcı bir çözüm üretilmedi”

Gedik, yazılı açıklamasında, El-Sen'in mücadelesinin aynı zamanda kendilerinin de yıllardır dile getirdiği iş güvenliği sorunlarının ciddiyetini gösterdiğini belirtti.

Gedik, çalışanların can güvenliğini tehdit eden hizmet araçlarındaki sorunlar ile araç, gereç ve malzeme eksikliklerini defalarca gündeme getirdiklerini ancak tüm uyarılara rağmen bugüne kadar “somut ve kalıcı bir çözüm” üretilmediğini söyledi.

Sorunların giderilmesi için ilgili makamlara defalarca yazılı başvurularda bulunduklarını dile getiren Gedik, çalışanların karşı karşıya olduğu riskleri açıkça ortaya koyduklarını ancak seslerine kulak verilmediğini savundu.

“Yarın bu araçlar nedeniyle bir çalışanımızın başına bir şey gelirse bunun hesabını kim verecek? Bir iş kazası yaşandıktan, bir çalışanımız yaralandıktan veya hayatını kaybettikten sonra alınacak önlemlerin ne anlamı kalacak?” diyen Gedik, çalışanların güvenli olmayan koşullarda görev yapmasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Çalışma Dairesi’ni göreve çağıran Gedik, “Daire yetkililerinin iş yerlerimizde ivedilikle teftiş gerçekleştirerek kullanılan hizmet araçlarını, ekipmanları ve çalışma koşullarını iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlemesini talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Gedik, denetimlerin yapılmaması halinde bağımsız bir iş sağlığı ve güvenliği şirketinden hizmet alarak araçlar ve gereçler ile çalışma koşullarının uzmanlar tarafından incelenmesini sağlayacaklarını belirtti.

“Sorumlulara son kez değil, bir kez daha sesleniyoruz: Çalışanlarımızın başına bir şey gelmesini beklemeyin! Defalarca uyardık, bugün de uyarıyoruz.” ifadelerine yer veren Gedik, can güvenliğinin ihmalinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Gedik, amaçlarının halkı mağdur etmek değil, çalışanların güvenliğini sağlamak ve kamu hizmetlerinin sağlıklı koşullarda sürdürülmesini temin etmek olduğunu dile getirdi.