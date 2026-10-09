Girne Belediyesi yeni dönem kursları düzenliyor

Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde, farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik 2026 yılı yeni dönem kursları 20 Ekim'den itibaren başlayacak.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni dönem kapsamında pilates, oryantal ve Roman dansları ile çocuk yogası kursları düzenlenecek.

Eğitmen Diba Turgut eşliğinde gerçekleştirilecek pilates kursu, 20 Ekim Salı günü başlayacak. Kurs, salı ve perşembe günleri 14.00-15.00 saatleri arasında Zeytinlik Kent Evi’nde yapılacak.

Eğitmen Sinem Nurçin tarafından verilecek oryantal ve Roman dansları kursları ise 22 Ekim Perşembe ve 24 Ekim Cumartesi günlerinde başlayacak. Kurs, Leymosun Kültür Evi’nde 17.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Eğitmen Simge Artan eşliğinde düzenlenecek çocuk yogası kursu da 21 Ekim Çarşamba günü başlayacak. 7-15 yaş grubuna yönelik eğitimler, Zeytinlik Kent Evi’nde 16.30-17.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek.