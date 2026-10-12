8 yangında 619 bin TL'lik zarar

Ülkede bir haftada çıkan 8 yangın yangında 619 bin 500 TL'lik maddi hasar oluştu.

İtfaiye açıklamasına göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde 5 - 11 Ekim tarihleri arasında 8 yangın ve 23 özel servis olayı meydana geldi.

Lefkoşa'da 5, Geçitkale'de 2 ve Girne'de 1 yangın çıkarken, yangınların muhtemel sebepleri; kısa devre, sigara izmaritleri ve elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar olarak açıklandı.

Özel servis olaylarında ise yangına karşı tedbir, can kurtarma, yangın eğitimi, özel görev ve hayatını kaybedenlerin adli soruşturma için hastaneye sevki yer aldı.