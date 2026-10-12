CTP, “Yerel Vizyon 2030” için buluşuyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yerel yönetim anlayışını, ortak ilkelerini ve 2030 yılına uzanan yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla “Herkes İçin Hizmet – Yerel Vizyon 2030” buluşmasını gerçekleştiriyor.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yerel yönetim anlayışını, ortak ilkelerini ve 2030 yılına uzanan yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla “Herkes İçin Hizmet – Yerel Vizyon 2030” buluşmasını gerçekleştiriyor.
CTP’nin yerel yönetimlere ilişkin vizyonunun ve gelecek dönem hedeflerinin paylaşılacağı buluşma, 13 Ekim 2026 Salı günü (yarın) saat 18.30’da Avlu’da düzenlenecek.
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Etiketler : ctp, yerel seçim 2026, vizyon