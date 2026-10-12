İstanbul’daki bir parkta yaşam mücadelesi

Berivan BABAHAN

Ruhsal ve sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu belirtilen bir Kıbrıslı Türk yurttaşının ağustos ayından bu yana İstanbul’da bir parkta barındığı öğrenildi. YENİDÜZEN’in 29 Eylül’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirdiği durumla ilgili henüz somut bir gelişme yaşanmazken, bölgedeki esnaf genç kadının güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek yetkililere harekete geçme çağrısı yaptı.

YENİDÜZEN’in bir sosyal medya paylaşımının ardından ulaştığı kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ‘KKTC’ yurttaşı genç bir kadın ağustos ayından bu yana İstanbul’da bir parkta barınıyor.

Özel hayatın gizliliği, kişilik hakları ve sağlık bilgilerinin mahremiyeti nedeniyle kimlik bilgilerini yayımlamadığımız genç kadının, geçmişte sosyal hizmetlerin desteğinden yararlandığı ve ruh sağlığı alanında da destek aldığı öğrenildi.

Genç kadının uzun süredir tek başına ve güvencesiz koşullarda yaşamını sürdürmesi ise güvenliği ve sağlık hizmetlerine erişimi konusunda endişeye neden oluyor.

“Yemek ücretini ödeyemedi, kimliğine el konuldu”

Genç kadının içinde bulunduğu maddi güçlüğün bir başka olayda da ortaya çıktığı belirtildi. YENİDÜZEN’in ulaştığı bölge esnafının aktardığına göre genç kadın, bir restoranda yemek yedikten sonra hesabı ödeyecek parası olmadığı için ödeme yapamadı.

Esnaf, bunun üzerine ilgili işletmenin genç kadının kimlik kartına el koyduğunu aktardı ve söz konusu duruma ilişkin belgeleri de YENİDÜZEN’le paylaştı.

Esnaf: Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz

YENİDÜZEN’in ulaştığı bölge esnafı, genç kadının ağustos ayından bu yana bölgede bulunduğunu ve gecelerini parkta geçirdiğini söyledi.

Bölgedeki esnaf, kendi imkânları ölçüsünde yemek ve temel ihtiyaçları konusunda genç kadına yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Genç kadının durumundan endişe duyduklarını belirten esnaf, özellikle tek başına ve açık alanda yaşamasının güvenliği açısından ciddi riskler yaratabileceğine dikkat çekerek, KKTC makamlarının konuyla ilgilenmesini istedi.

Başkonsolosluktan ekip gitti

Bölge esnafı, genç kadının durumuyla ilgili KKTC’nin İstanbul’daki temsilciliğine birden fazla kez ulaşmaya çalıştıklarını ve yetkililerden yardım talep ettiklerini söyledi.

YENİDÜZEN de konuyla ilgili İstanbul Başkonsolosluğu ile iletişime geçti. Bunun ardından genç kadının bulunduğu yere bir ekip gönderildiği öğrenildi.

Genç kadın, kendisiyle görüşen ekibe herhangi bir şeye ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Ancak YENİDÜZEN’in ulaştığı kişiler, genç kadının aylardır parkta barınmaya devam ettiğini belirterek, içinde bulunduğu koşullar nedeniyle yalnızca yardım talep edip etmediğinin sorulmasının yeterli olmayabileceğine dikkat çekti. Genç kadının durumunun yetkili sağlık ve sosyal hizmet uzmanları tarafından, hakları ve iradesi gözetilerek değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bakanlığa 29 Eylül’de bildirildi

YENİDÜZEN, genç kadının durumunu 29 Eylül’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirdi.

Gazetemize, genç kadınla ilgili gerekli adımların atılacağı belirtilmesine rağmen aradan geçen sürede durumunda bir değişiklik olmadığı ve parkta barınmaya devam ettiği öğrenildi.

YENİDÜZEN muhabiri aynı tarihte İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile de iletişime geçti. Muhabirimize, genç kadın hakkında kayıp başvurusu bulunmadığı sürece polisin bu kapsamda yapabileceği bir işlem olmadığı ifade edildi.

Güvenli barınma ve uzman desteği gerekiyor

Ortaya çıkan tablo, genç kadının güvenli barınma, sosyal hizmet ve sağlık desteğine erişiminin sağlanması ihtiyacını gündeme getiriyor.

Kişinin yetişkin olması ve yardım istemediğini ifade etmesi temel hakları ve kişisel iradesi açısından önem taşırken, aylardır açık alanda barınması ve ruhsal desteğe ihtiyaç duyduğuna ilişkin bilgiler nedeniyle durumunun uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

YENİDÜZEN, genç kadının özel hayatını ve sağlık bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla kimliğini ve teşhis edilmesine yol açabilecek kişisel ayrıntıları yayımlamıyor.

Yetkili kurumların Türkiye’deki ilgili makamlarla koordinasyon kurarak genç kadının güvenliğini, barınma koşullarını ve sağlık ile sosyal hizmetlere erişim ihtiyacını ivedilikle değerlendirmesi bekleniyor.