Lefkoşa ve Girne'de kaza

Lefkoşa ve Girne'de meydana gelen üç kazadan ikisine alkollü sürücüler neden oldu. Sürücülerden birinin 141, diğerininse 138 miligram alkollü olduğu açıklandı.

Duran araca çarptı

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, 141 miligram alkollü içki tesiri altında Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde seyreden sürücü Serhat Yıldırım (E-39), yönetimindeki RP 756 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yıldırım'ın aracı park halindeki UZ 632 plakalı araca çarparken kazada yaralanan olmadı. Serhat Yıldırım aleyhinde, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapma suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Motosiklet yayalara yol veren araca çarptı

Lefkoşa’da sürücü Muhammad H. Nadeem (E-21), yönetimindeki AB 237 J plakalı motosikletle Gazeteci Kemal Aşık Caddesi'nde dikkatsizce seyrettiği sırada aynı istikamete önünde seyreden ve yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duran Asya Orhan (K-26) yönetimindeki SU 186 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nadeem, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.

Alkolü sürücü kazada yaralandı

Girne’de Ufuk Polat (E-38), 138 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JE 540 plakalı araçla 19 Mayıs Caddesi'nde dikkatsizce seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan, toprak setle su borusuna çarpan araç dere yatağına düştü.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Polat, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.