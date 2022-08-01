Üreten Gençler Buluşması için başvurular başladı

Gençlik Merkezi Birliği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Üreten Gençler Buluşması" KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı - Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Ofisi sponsorluğunda 9-10 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Başvurular online olarak 25 Temmuz – 20 Ağustos 2022 tarihlerinde https://uretengencler3.glideapp.io/ adresinden yapılabilecek.

Zanaattan sanata geniş bir yelpazeyi içeren üretimlere ve sahne performanslarına yer verilecek olan etkinlik, Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği (Kızılbaş Kilisesi) bahçesinde 2 gecede gerçekleştirilecek.

Gençlere gerek somut gerekse soyut üretimlerini sergileme, tanıtma ve toplumla paylaşma fırsatı veren proje kapsamında, gençler kurulacak stantlarda eserlerini sergileyebilecek, ürünlerinin satışını yapabilecek ve kurulacak olan sahnede performanslarını sergileme imkânı bulacaklar. Gençlerin girişimcilik ve yaratıcılığını desteklemek, birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak ve iş birliği yapabilmeleri için zemin oluşturabilmek, toplumla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve üreten gençlerimizin görünürlüğünü artırmak proje kapsamında temel amaçlar olarak belirlendi.