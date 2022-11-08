UNDP, “Lefke’de Enerji Verimliği Projeleri” için ihale çağrısı yayımladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülen yerel altyapı projesi (LIF) “Lefke’de Enerji Verimliği Projeleri (TB-UNDP-CYP-00001) için ihale çağrısı yayımladı.

UNDP’den yapılan açıklamada, 3 Kasım’da açılan Lefke’deki enerji verimliliği projeleri ihalesi için son teklif alım tarihi 1 Aralık 2022 olarak bildirildi.

Açıklamada, projenin genel amacıyla iligli şu bilgiler verildi

“Projenin genel amacı, yerel toplum hizmetlerinin sağlanmasında önemli yatırımlar yoluyla enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji üretimini artırmaktır. Enerji verimliliği önlemleri arasında yerel toplum su pompalama sistemi için otomasyon ve SCADA sistemlerinin devreye konulması ve su rezervuarlarının değiştirilmesi yer almaktadır. Böylelikle en az yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanması beklenmektedir. Tüm yatırımlar sayesinde yıllık CO2 emisyonu 750 tona yakın düzeyde azaltılacaktır.”

İhaleyle ilgili ayrıntılara https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=754 sayfasından ulaşılabileceği, daha fazla bilgi için media.cy@undp.org veya +35722874733 veya +90392 2200027 telefon numaralarından iletişime geçilebileceği ifade edildi.