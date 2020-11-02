CTP Milletvekili Erkut Şahali, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tebrik ve öğütler başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasına Ege’de meydana gelen depremde hasar gören yerlere geçmiş olsun dileklerini dile getirdi.

Ülkede 10 ay süren bir cumhurbaşkanlığı seçim süreci yaşandığını kaydeden Şahali, “seçim sürecinin ülkenin demokratik olgunluğunun bilerek ve isteyerek istismar edilen bir şekilde” yaşandığını söyledi.

Yasaların çok net bir şekilde ortaya koyduğu kurallara bile uyulmadığını söyleyen Şahali, 62. madde tahtında Ersan Saner ve özellikle Kudret Özersay’ın konuşma yapmasını eleştirdi.

Başbakanın vekalet vererek görevden ayrılması gerektiğini kaydeden Şahali, gelinen noktada “var ama yok bir hükümet, var ama yok bir Meclis, var ama yok bir devlet” ortaya çıktığını savundu.

Seçim sürecinde çok ciddi bir kamplaşma yaşandığını dile getiren Şahali, “Ülkedeki yurt severliği tartacak kantar yoktur” dedi.

Şahali kimsenin “bu devlete değil başka bir devlete tabi gibi” davranamayacağını dile getirdi.

Kıbrıs sorununa akla uygun olmayan çözümler önerildiğini savunan Şahali, “Sayın 5’nci Cumhurbaşkanı, Sayın Ekselansları diyerek Guterres’e teamül gereği o iyi niyet mektubunu yazdı mı?” diye sordu.

“Federasyonu reddeden yaklaşımın Kıbrıslı Türklerin ada üzerindeki haklarından feragat anlamına geldiğini” kaydeden Şahali, Kıbrıslı Türklerin bu yetkiyi kimseye vermediğini ifade etti.

Maraş’la ilgili söylenenleri anlamak için âlim olmaya gerek olmadığını ifade eden Şahali, Türkiye’den gelen bakanlar yol nasıl dökülmeli anlatırken, ağaç da ekilsin derken KKTC’li bakanların “turist rehberi gibi hareket ettiğini” savundu.

Mülkiyet hakkı nedeniyle doğacak tazminatlar konusunda ne yapılacağını soran Şahali, Maraş’ın şu anki halinin övünülecek bir durum olmadığını dile getirdi.

“Sayın Tatar cumhurun başkanıdır” ifadelerini kullanan Şahali, “Bir cumhurun başkanının bir başkanı olmaz” diyerek Cumhurbaşkanı Tatar’ı buna göre hareket etmeye çağırdı.

Kendisine sorulan bir soru üzerine müzakere sürecini özetleyen Şahali, “Kıbrıs Türk liderliğinin Türkiye’ye rağmen müzakere masasına harita götürdüğünü söyleyen bir propaganda süreci” olduğunu kaydetti.