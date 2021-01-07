Ülkede 5 yıldır izinsiz yaşıyorlar

Lefkoşa’da ikamet izinsiz oldukları tespit edilen zanlılar A.M., ve N.L., mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı.

Yorgancı, zanlıların 6 Ocak tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek pasaportlarında yapılan kontrolde 2016 yılından itibaren KKTC'de İkamet İzinsiz oldukları tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlılar ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Öğrenci Biriminden yapılan sorgulamada zanlıların KKTC'de yasal bir statüde bulunmadıklarının teyidi yapıldığını ve ihraç işlemlerinin başladığını belirterek ilk etapta 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların tahkikat maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.