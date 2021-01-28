Ülke genelinde 3 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı
Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu’nda 3 Şubat saat 23:59’a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.
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Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu’nda 3 Şubat saat 23:59’a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.
Lefkoşa ve Girne için ise yürürlükte olan kararlar geçerliliğini koruyor.
İşte kararlar:
• Girne ilçesinde kısmı sokağa çıkma yasağı 10 Şubat’a 23:59’a kadar devam edecek.
• Lefkoşa ilçesinde Kısmı sokağa çıkma yasağı 3 Şubat saat 23:59’a devam edecek.
• Diğer tüm ilçelerde bu akşamdan itibaren 3 Şubat 23:59 kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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