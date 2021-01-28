Ülke genelinde 3 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu’nda 3 Şubat saat 23:59’a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.

Lefkoşa ve Girne için ise yürürlükte olan kararlar geçerliliğini koruyor.

İşte kararlar:

• Girne ilçesinde kısmı sokağa çıkma yasağı 10 Şubat’a 23:59’a kadar devam edecek.

• Lefkoşa ilçesinde Kısmı sokağa çıkma yasağı 3 Şubat saat 23:59’a devam edecek.

• Diğer tüm ilçelerde bu akşamdan itibaren 3 Şubat 23:59 kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.