Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 7435 test yapıldı, 27'si yerel 35 pozitif vaka
UKÜ’de kavga: 1 yaralı

UKÜ’de kavga: 1 yaralı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi B-3 yurdu içerisinde akşamüzeri çıkan kavgada 1 kişi yüksekten düşerek yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

A+A-

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi B-3 yurdu içerisinde akşamüzeri çıkan kavgada 1 kişi yüksekten düşerek yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polisten yapılan açıklamada 1 kişinin evde başından yaralı bulunduğunu ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin halen sürüdüğünü duyurdu.

Bu haber toplam 358 defa okunmuştur