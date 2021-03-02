UKÜ’de kavga: 1 yaralı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi B-3 yurdu içerisinde akşamüzeri çıkan kavgada 1 kişi yüksekten düşerek yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polisten yapılan açıklamada 1 kişinin evde başından yaralı bulunduğunu ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin halen sürüdüğünü duyurdu.