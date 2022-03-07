UBP’de tek aday Zorlu Töre

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de Meclis Başkan adayı belirlendi, tek isim Zorlu Töre oldu.

UBP Meclis Grubu, bu sabah Genel Kurul öncesinde toplanarak, Töre ismini onayladı.

Meclis iç tüzüğüne göre; Töre Meclis Başkan adaylığı için Genel Kurul’a UBP tarafından önerilecek.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, oylamanın bugün yapılacağını söyledi, Genel Kurul’un Olgun Amcaoğlu’nun cenaze töreni nedeniyle gruplar arası varılan uzlaşı gereği 12.30’a ertelendiğini duyurdu.

Töre’nin Meclis Başkanı seçilebilmesi için 26 vekilden onay alması gerekiyor.

Meclis iç tüzüğüne göre; Meclis Başkanı adayı olan kişinin 26 sayısına ulaşmamasına halinde seçim ertelenecek.

Hatırlanacağı üzere; adaylık için ismi geçen UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, parti içerisinde farklı kişilerin Meclis başkanlığına aday olabileceğini belirtmiş, “Dar sayıdaki grup içerisinde aday olarak gönül konulacak bir şekilde aday olmam” demişti.

Divan Başkanlığı 7 üyeli olacak

Hatırlanacağı üzere UBP-DP-YDP Hükümeti’nde Divan Başkanlığı’nda 7 vekil görev alacak.

Meclis Başkanı UBP, Meclis Başkan Yardımcısı ise CTP’den olacak.

Divan Başkanlığı’nda iki partiden, ikişer katip görev alacak, bir iade amiri de UBP’li vekil olacak.