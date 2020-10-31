UBP’de 2’nci Tur: ‘SUCUOĞLU-TAÇOY’

Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy 2’nci Tur’a kaldı.

Faiz Sucuoğlu, 604 farkla yarışı önde tamamladı.

İlk turda herhangi bir aday seçimi kazanacak oy oranına ulaşmadı.

Faiz Sucuoğlu’nun % 41, Hasan Taçoy’un da % 32 oy oranına ulaştığı görüldü.

UBP KURULTAYI’nda oy dağılımı şöyle oldu:

Faiz Sucuoğlu 2706

Hasan Taçoy 2102

Ünal Üstel 575

Dursun Oğuz 688

Nazım Çavuşoğlu 691

İkinci tur haftaya

Adaylardan birinin yarıştan çekildiğini açıklamaması halinde, gelecek pazar Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy yeniden yarışacak, katılan üye sayısında çoğunluğa ulaşan isim UBP Genel Başkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın herhangi bir bakana vekalet vermemesi ve hükümeti kurma görevi için yeni UBP genel başkanını beklemesi nedeniyle, ülke de seçim sonucunu bekleyecek.

6 bin 758 üye oy kullandı

UBP Kurultayı’nda 11 bin 817 üyeden 6 bin 758 üyenin oy kullandığı açıklandı.

Kurultayda divandaki organizasyon eksikliği yanı sıra pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ve Covid-19 tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti.

UBP’de “elektronik sayım”da uzlaşı olmaması nedeniyle, saat 20:00’de kapanan sandıklarda, tasnif işlemi saat 23:00’te tamamlandı, oy sayımı ise sabah saatlerini buldu.

CTP Kurultayı’nda gerçekleşen “elektronik sayım”, UBP’de adayların talebi ve ‘güvensizlik’ iddiaları üzerine yine elle yapıldı.

Oy tasnifi sırasında, henüz sayıma başlamadan önce kurultay salonunda Faiz Sucuoğlu lehine tezahürat yapılması dikkat çekti, ayrıca, adaylardan Hasan Taçoy da bu sırada protokol tribününde Sucuoğlu’nun elini havaya kaldırarak üyeleri selamladı.

Kurultayda Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy, Nazım Çavuşoğlu, Ünal Üstel ve Dursun Oğuz yarıştı.

Kurultay öncesinde tartışılan Gezici Anketi’nde, Hasan Taçoy’un % 53.8’le yarışı ilk turdan kazanacağı açıklanmış, Faiz Sucuoğlu’nun ise % 21.1 oranında oy alacağı belirtilmişti.

Adaylardan bazıları anketle ilgili kendilerinden para talep edildiği iddialarını da gündeme taşımıştı.

Sucuoğlu: “Şölen havasında bir kurultay, UBP’de kimse kavgaya izin vermez”

Seçimden ilk sırada çıkan Sucuoğlu konuşmasında UBP’nin birliğine vurgu yaptı. Sucuoğlu şunları kaydetti: “Pandemiye rağmen 6800 üyemiz buraya geldi. Muhteşem bir kurultayı başarıyla tamamladık. Sizlere teşekkür ediyorum. UBP’nin farkını ve büyüklüğünü yine gösterdiniz. UBP daha güçlü ve büyüyerek çıkmıştır bu kurultaydan. Şölen havasında geçirdik. UBP’de kimse kavgaya izin vermez. UBP birdir, biz birlikteyiz. UBP birse, KKTC de güçlüdür. Biz olmayı başarırsak her şeyi de başarırız”

Taçoy: “UBP’yi daha güçlü kıldınız”

Taçoy, ayrı ayrı adaylara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı, “UBP’nin o güçlü tabanını kutlamak gerekir. Bugün demokrasi şöleni yaşadık. 6800’den fazla insan UBP’yi daha da güçlü kıldılar. Bu güç sadece UBP’de vardır. Başka partide yoktur. UBP’nin zenginliği, gerçek anlamıyla tabandan gelen sestir. O sesi duymak ve idrak etmek lazım ki KKTC’yi daha iyi yönetelim. Tarihi zaferlermizi hep birlikte ispat ettik. Bundan sonrakileri de daha çok kez yaratacağız. KKTC ile gurur duyuyoruz.”

TAÇOY: KARARIMI SALI VERİRİM

Taçoy, 2’nci Turla ilgili kararını kendine yakın isimlerle de konuşarak salı günü vereceğini söyledi.

SUCUOĞLU: 3 ARKADAŞLA BİRLİKTEYİZ

Faiz Sucuoğlu, eğer 2’nci Tur olacaksa, Hasan Taçoy dışındaki üç adayla birlikte hareket edeceklerini söyledi. Sucuoğlu ayrıca “ithal anket oyunlarını da artık görelim” dedi.